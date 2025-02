TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Hoffnungen auf ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine befeuerten die Notierungen.

Die Aussichten auf Frieden überlagerten die ungünstigen US-Inflationsdaten vom Vortag, die Zinserwartungen in den USA merklich gedämpft und die US-Börsen belastet hatten.

Nach fast drei Jahren Krieg in der Ukraine könnte nun Bewegung in die internationalen Bemühungen um eine Friedenslösung kommen. Kurz vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs hatte US-Präsident Donald Trump sowohl mit Kremlchef Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Es war der erste bestätigte Kontakt Putins mit Trump in dessen zweiter Amtszeit. Ein persönliches Treffen in Saudi-Arabien soll bald folgen. Dies drückte die Ölpreise deutlich, da mit Russland ein großer Anbieter wieder stärker auf dem Weltmarkt aktiv werden könnte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit plus 1,28 Prozent bei 39.461,47 Punkten. Der Anstieg der Anleiherenditen in Reaktion auf die höher als erwarteten US-Erzeugerpreise trat angesichts der Nachrichten zur politischen Lage in den Hintergrund. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen unterdessen darauf, dass die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen das höchste Niveau seit 2011 erreicht hätten.

Auch in Indien, Südkorea und Taiwan ging es nach oben, während der australischen Markt kaum verändert schloss. Der Leitindex S&P/ASX 200 zog um 0,05 Prozent auf 8.540 Punkte an.

An den chinesischen Börsen war das Bild unterdessen uneinheitlich. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong drehte nach Gewinnen ins Minus und gab zuletzt um rund ein halbes Prozent auf 21.768,61 Punkte nach. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 sank im späten Handel um 0,38 Prozent auf 3.905,14 Punkte./mf/mis

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0