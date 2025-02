Autel Energy Europe veranstaltete erfolgreich seinen Partner Summit Europe 2025 in Paris, bei dem führende Branchenexperten, Partner und Kunden zusammenkamen, um die Zukunft der Elektromobilität zu erkunden. Auf der Veranstaltung wurden die neuesten innovativen Ladelösungen von Autel für Wechsel- und Gleichstrom vorgestellt. Autel kündigte außerdem seinen strategischen Schritt in Richtung KI-Einsatz an, der darauf abzielt, die Entwicklung neuer Energieprodukte, -lösungen und -dienstleistungen zu unterstützen und sein Engagement für Innovationen im Bereich der Elektromobilität weiter zu verstärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211041678/de/

Autel's MaxiCharger AC and DC charging solutions on display (Photo: Business Wire)

Neben der Vorstellung seiner innovativen Produkte gab Autel auch seine starke finanzielle Performance für 2024 bekannt. Autel Energy Europe verzeichnete ein beträchtliches Wachstum, das seine Führungsposition im Bereich der Hochleistungsladegeräte widerspiegelt. Das Unternehmen baute seine Präsenz in ganz Europa weiter aus und installierte eine beträchtliche Anzahl von MaxiCharger-Gleichstrom- und Wechselstromgeräten, die zuverlässige und skalierbare Ladelösungen für gewerbliche und städtische Anwendungen bieten. Diese Erfolge unterstreichen das anhaltende Engagement von Autel für die Förderung der Infrastruktur für Elektromobilität in der gesamten Region.

MaxiCharger MCS Dispenser II: Die Revolutionierung des Megawatt-Ladens

Aufbauend auf dem Erfolg seines MaxiCharger-Megawatt-Ladesystems der ersten Generation brachte Autel den MCS Dispenser II auf den Markt, der jetzt über eine zusätzliche CCS-Steckdose für eine verbesserte Kompatibilität mit elektrischen LKWs und Nutzfahrzeugen im gemischten Flottenbetrieb verfügt.

Mit verbessertem Kabelmanagement bietet der MCS Dispenser II mehr Flexibilität in Hochleistungs-Ladeumgebungen. Mit einer Leistung im Megawattbereich werden Ladezeiten verkürzt und die Flotteneffizienz und die Fahrzeugverfügbarkeit erhöht. Das System ist mit einem intelligenten Lastausgleich, einem fortschrittlichen Wärmemanagement und robusten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, was es zu einer zukunftssicheren Lösung für den elektrifizierten Transport macht.

MaxiCharger DH480: Das 480-kW-All-in-One-Gleichstromlader

Der modular aufgebaute MaxiCharger DH480 480kW All-in-One-Gleichstromlader von Autel wurde entwickelt, um die Nachfrage nach ultraschnellen EV-Ladestationen in städtischen Gebieten, Fuhrparkdepots und Autobahnraststätten in ganz Europa zu decken. Die flexible modulare Struktur ermöglicht eine einfache Bereitstellung, nahtlose Erweiterung, vereinfachte Wartung und Skalierbarkeit, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.

MaxiCharger DS480-Verteilungssystem

Das MaxiCharger DS480-Verteilungssystem bietet eine vielseitige Stromverteilungslösung für Umgebungen mit hohem Bedarf an Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Mit ungekühlten Ladesäulen mit bis zu 320 kW und flüssigkeitsgekühlten Ladesäulen mit bis zu 480 kW gewährleistet das System Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

MaxiCharger AC Elite II: Fortschrittliches Wechselstrom-Laden

AC Elite II bietet eine intelligente, schnelle Bereitstellung mit Installation per Mausklick und Inbetriebnahme auf Stationsebene in nur 10 Minuten. Er unterstützt skalierbare Ladenetzwerke mit Lastausgleich für bis zu 200 Ladestationen und lässt sich nahtlos in die Kommunikationsstandards PnC und ISO 15118-20 integrieren. Duale Backup-Netzwerke (WLAN und WI-SUN) gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb mit einer Verfügbarkeit von 99 %.

Über Autel Energy Europe

Autel Energy Europe bietet innovative Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die den Übergang zu nachhaltiger Mobilität unterstützen. Mit einer starken Präsenz in 22 europäischen Ländern bietet Autel eine effiziente, skalierbare und nachhaltige Ladeinfrastruktur. Das Sortiment umfasst die vielseitige MaxiCharger AC-Serie und Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladegeräte, die für verschiedene Anwendungen von Privathaushalten bis hin zu gewerblichen Flotten, Autobahnen und öffentlichen Netzen konzipiert sind.

Weitere Informationen zu den neuesten Ladelösungen von Autel finden Sie unter https://autelenergy.eu/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211041678/de/

Contacts:

jiaqi.liu@autel.com