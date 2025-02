Freising (ots) -Die Stadt Lichtenau aus dem Kreis Paderborn führte in der ersten Februar Woche die Bezahlkarte für Asylbewerber ein. Die Wahl fiel auf das Unternehmen OneFor Holding GmbH und die Bezahlkarte aus dem Hause der PayCenter GmbH.Deshalb entschied sich Lichtenau für die Bezahlkarte von OneFor und der PayCenterBürgermeisterin Ute Dülfer: "Wir haben Beratungsgespräche mit verschiedenen Anbietern von Bezahlkarten geführt. OneFor überzeugte uns damit, dass alle von uns gewünschten Funktionalitäten, wie zum Beispiel Whitelists für Überweisungen und Lastschriften oder unbeschränkte Ad-Hoc-Aufladungen im System der PayCenter bereits verfügbar sind. Neben der großen Anzahl von wichtigen Funktionen schätzen wir auch, dass alles aus einer Hand geliefert wird. Die Unternehmen stellen in Zusammenarbeit sowohl die Technik als auch den Support. So fühlen wir uns gut aufgehoben." OneFor ist Teil der ND Group, eine international agierende Unternehmensgruppe, welche Menschen, Zukunft und den Planeten im Fokus hat. Die OneFor Holding GmbH hat bereits langjährige Erfahrung im Bereich des Krisenmanagements gesammelt und unterstützt kommunale Anbieter in der Flüchtlingshilfe. Das E-Geld-Institut PayCenter gibt die Bezahlkarte im Bundesland Bayern sowie in verschiedenen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg aus.Einführung der Bezahlkarte in LichtenauLichtenau startete in der ersten Februar Woche mit der Ausgabe der Bezahlkarten für Asylbewerber. Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass sich die Stadt Lichtenau für unser bewährtes System entschieden hat.Unsere Bezahlkarte ist nun seit bereits knapp einem Jahr in 112 Kommunen in Deutschland im Einsatz. Wir erhalten durchweg positives Feedback und freuen uns, auch weitere Kommunen in Deutschland mit unserem Produkt glücklich machen zu dürfen, da diese nicht an die deutschlandweite Ausschreibung gebunden sind. Die Partnerschaft mit Lichtenau ist sehr gut angelaufen und wir konnten das Onboarding unkompliziert und schnell innerhalb weniger Wochen abschließen. Nun stehen wir den Mitarbeitenden der Verwaltung bei der Einführung mit Rat und Tat zur Seite."Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sie unter: https://bezahlkarte.info/.Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.PayCenter GmbH |www.paycenter.deClemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter SchönweitzGesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig AdamAmtsgericht München | HRB 194018Pressekontakt:Ansprechpartner Geschäftsführung:Dr. Peter SchönweitzLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/Tel: +49 (0) 151 1133 8188eMail: pescho@paycenter.deEnergiestadt LichtenauLange Straße 3933165 LichtenauAnsprechpartner Stadtmarketing:Miriam GüntherTel.: +49 (0) 5295 89-67Fax: +49 (0) 5295 89-70eMail:miriam.guenther@lichtenau.deweb: https://www.lichtenau.de/de/Original-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163577/5969963