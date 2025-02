Je größer die Menschenmenge, desto unberechenbarer ist sie. Doch eine neue Studie zeigt, dass es offenbar eine kritische Schwelle gibt, an der die Menschen in einen unbewussten Strudel geraten. Diese Erkenntnis könnte helfen, vorab Warnungen bei Veranstaltungen zu geben. Menschenmassen können zu einer tödlichen Gefahr werden. Immer wieder kommt es bei Massenveranstaltungen zu Panik, in deren Folge Menschen erstickt, erdrückt oder überrannt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...