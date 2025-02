Am Donnerstag reagiert der DAX auf Friedenshoffnungen in der Ukraine. Das ist jetzt konkret passiert und so bewegt sich jetzt der deutsche Leitindex. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Nestle und Schott Pharma. Die Aussicht auf Gespräche über eine Friedenslösung für die Ukraine hat die Rekordrally des DAX am Donnerstag kräftig befeuert. Der deutsche Leitindex riss gleich mehrere 100er-Marken, indem er erstmals über 22.400 Punkte sprang. ...

