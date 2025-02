Defiance Silver sichert weiteres Kapital für Mexiko-Exploration

Anzeige / Werbung Defiance Silver Corp. hat die dritte und finale Tranche seiner erweiterten Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen teilte mit, insgesamt 3,27 Millionen CAD durch die Ausgabe neuer Aktien und Optionsscheine eingenommen zu haben. Diese Mittel sollen vorrangig für die Exploration der Silber- und Goldprojekte in Mexiko eingesetzt werden. Defiance Silver Corp. hat die dritte und letzte Tranche seiner erweiterten Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen teilte mit, insgesamt 3,27 Millionen CAD durch die Ausgabe neuer Aktien und Optionsscheine eingenommen zu haben. Diese Mittel sollen vorrangig für die Exploration der Silber- und Goldprojekte in Mexiko eingesetzt werden. Kapital stärkt Explorationspläne Defiance Silver, spezialisiert auf die Exploration von Edelmetallen in Mexiko, gab im Rahmen der Finanzierungsrunde insgesamt 16,34 Millionen neue Einheiten aus. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie und einen halben Kaufoptionsschein ("Warrant"), der Investoren die Möglichkeit bietet, innerhalb der nächsten zwei Jahre zusätzliche Aktien zu erwerben. Der Ausübungspreis pro Warrant liegt bei 0,35 CAD.



Im Rahmen der finalen Tranche wurden 4.875.000 Einheiten ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 975.000 CAD entspricht. Das Unternehmen gab an, Vermittlungsgebühren in Höhe von 166.368 CAD gezahlt und 831.840 nicht übertragbare Vermittlungs-Warrants ausgegeben zu haben. Diese könnten innerhalb von zwei Jahren zu einem Preis von 0,20 CAD pro Aktie eingelöst werden. Fokus auf das Zacatecas-Projekt Die Finanzmittel sollen laut Unternehmensangaben hauptsächlich für Explorationen und allgemeine Betriebsausgaben genutzt werden. Der Schwerpunkt liege auf dem Zacatecas-Projekt, das sich in einem der bedeutendsten Silberabbaugebiete der Welt befindet. Bereits im vergangenen Jahr hatte Defiance Silver bei der Liegenschaft Lucita vielversprechende Bohrergebnisse erzielt, die auf eine hochgradige Silber- und Polymetallmineralisierung hinweisen. Ausblick Defiance Silver hat in der Vergangenheit durch strategische Übernahmen expandiert. Erst im vergangenen Jahr habe das Unternehmen Sonoro Mining übernommen und dadurch zusätzliche Gold- und Silberreserven gesichert. Es sei zu erwarten, dass das Unternehmen weiterhin gezielt investiere, um seine Position im mexikanischen Silbermarkt auszubauen. Mit der gesicherten Finanzierung und den positiven Entwicklungen in Mexiko bleibt Defiance Silver ein Unternehmen, das seine Explorationsziele weiterverfolgt. Die kommenden Monate dürften entscheidend dafür sein, ob das Unternehmen seine Projekte erfolgreich vorantreiben kann. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA2447672080

