Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokio: 7272) gibt seine konsolidierten Geschäftsergebnisse für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 bekannt.

Der Umsatz belief sich auf 2.576,2 Mrd. Yen (ein Anstieg von 161,4 Mrd. Yen oder 6,7 im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr), was auf höhere Verkaufszahlen und höhere Stückpreise für in Brasilien und Indien verkaufte Modelle in unserem Kerngeschäft Motorräder zurückzuführen ist.

Was das Betriebsergebnis betrifft, so belief sich die endgültige Zahl für 2024 nach Berücksichtigung der Auswirkungen der steigenden Preise auf die Erhöhung der Arbeitskosten und anderer VVG-Kosten, der Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Überprüfungen unserer Geschäftsstruktur, wie z. B. Reduzierungen der Bestandsbewertung, und der Wertminderungen auf bestimmte Sachanlagen in den Geschäftsbereichen SPV und RV auf 181,5 Mrd. Yen (ein Rückgang von 62,4 Mrd. Yen oder 25,6 %).

Aufgrund des Rückgangs des Betriebsergebnisses belief sich der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Reingewinn auf 108,1 Mrd. Yen (ein Rückgang um 50,4 Mrd. Yen oder 31,8 %).

Für das gesamte konsolidierte Geschäftsjahr wurde der US-Dollar zu 152 Yen (eine Abwertung von 11 Yen gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr) und der Euro zu 164 Yen (eine Abwertung von 12 Yen) gehandelt.

Prognose der konsolidierten Geschäftsergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr

Wir erwarten, dass die Nachfrage nach Motorrädern in Schwellenländern im Geschäftsbereich Land Mobility weiterhin robust bleibt und dass sich die Nachfrage nach Außenbordmotoren im Geschäftsbereich Marine Products allmählich erholt.

Was die Risiken betrifft, so rechnen wir mit weiter steigenden Preisen für Aluminium und andere Rohstoffe sowie mit weiter steigenden Arbeits- und Energiekosten. Als Reaktion auf diese potenziellen Risiken werden wir daran arbeiten, die Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Darüber hinaus werden wir auch Strukturreformen für die Geschäftsbereiche SPV und RV durchführen, um die Rentabilität zu verbessern. Bei unseren Kerngeschäften werden wir uns auf nachhaltiges Wachstum konzentrieren, indem wir uns auf Forschung und Entwicklung, die Entwicklung neuer Produkte und die Modernisierung unserer Produktionsanlagen konzentrieren. Die konsolidierten Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden wie folgt prognostiziert:

Umsatz: 2.700,0 Mrd. Yen (ein Anstieg von 123,8 Mrd. Yen oder 4,8 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024)

Betriebsergebnis: 230,0 Mrd. Yen (ein Anstieg von 48,5 Mrd. Yen oder 26,7 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024)

Reingewinn: 140,0 Mrd. Yen (ein Anstieg von 31,9 Mrd. Yen oder 29,5 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024)

Details: https://global.yamaha-motor.com/news/2025/0212/result.html

