© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Robinhood überschreitet das erste Mal die Milliarden-Marke in einem Quartal - ein neuer Rekord!Die Aktie des Unternehmens stieg nachbörslich um mehr als 14 Prozent und liegt im Handel am Donnerstag im grünen Bereich. Die transaktionsbasierten Einnahmen von Robinhood - also die Einnahmen aus Gebühren für den Handel mit Optionen, Kryptowährungen und Aktien - stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 236 Prozent auf 672 Millionen US-Dollar. Nahezu die Hälfte dieses Wachstums resultierte aus einem 700-prozentigen Anstieg der Einnahmen aus dem Krypto-Handel, da Bitcoin im Quartal weiter rasant in Richtung der 100.000-US-Dollar-Marke kletterte - angetrieben durch die Hoffnung auf krypto-freundliche …