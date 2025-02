Ethereum Kurs Prognose: Top-Krypto-Analyst erklärt, warum der ETH-Preis 10.000 US-Dollar bis September erreichen könnte

Noch immer ist Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Mit einem aktuellen Wert von 322,27 Milliarden US-Dollar ist dieser Wert doppelt so groß wie die von der Kryptowährung Tether (USDT), die derzeit auf Platz 3 liegt. Doch während Kryptowährungen wie Tether, XRP oder Solana in den letzten Monaten starke Zuflüsse in zweistelliger Milliardenhöhe verzeichnen konnten, schwankte das Interesse der Investoren bezüglich des ETH-Tokens stark.

Dies führte dazu, dass sich erst im Dezember die Marktkapitalisierung von Ethereum der Marke von 500 Milliarden US-Dollar näherte, mittlerweile jedoch unter dem Niveau liegt, das noch vor einem Jahr erreicht wurde. Doch dies könnte sich schon bald ändern - behauptet zumindest der Krypto-Analyst "World Of Charts".

4.000 bis 10.000 US-Dollar: Welchen Preis erreicht ETH im aktuellen Zyklus?

Zuletzt konnte Ethereum im Juli 2024 die Marke von 4.000 US-Dollar erreichen, nachdem die zweitgrößte Kryptowährung der Welt eigene Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt erhalten hatte. Doch während Kryptowährungen wie Bitcoin, BNB oder XRP in den vergangenen Monaten teilweise mehrfach neue Allzeithochs erreichen konnten, blieb der ETH-Token von seinem aktuellen Höchstwert von über 4.800 US-Dollar weit entfernt.

Dies könnte sich in den kommenden Monaten ändern, wenn der unter dem Pseudonym "World Of Charts" bekannte Krypto-Experte mit seiner aktuellen Analyse zum Ethereum Kursverlauf recht behalten sollte. Denn in einem neuesten Tweet, den er mit seinen über 42.000 Followern auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilte, verriet er, warum der ETH-Preis bis zum kommenden Herbst die Marke von 10.000 US-Dollar überschreiten könnte.

$Eth Eth Seems Like Ethereum Offering Great Opportunity For Midterm Bouncing From Key (Symmetrical Triangle Trendline Support As Long As Ethereum Is Holding This Trendline I'm Not Worried), Eth Can Start Massive Rally From Here & Can Target/ Symmetrical Triangle Resistance Is… pic.twitter.com/C6jbDtKtoZ - World Of Charts (@WorldOfCharts1) February 13, 2025

In der Grafik, die er seinem Tweet angehängt hat, verriet er am heutigen Morgen, dass Ethereum im April oder Mai die Marke von 4.000 US-Dollar erneut erreichen wird. Schafft es der Kurs dann, diese Widerstandsmarke zu durchbrechen, könnte über den Sommer bis hin zum September einem Kursanstieg auf über 10.000 US-Dollar folgen. Sein Chart legt sogar nahe, dass 12.000 US-Dollar und mehr noch bis Ende des laufenden Jahres erreicht werden könnten. Wie realistisch dies allerdings ist, ist fraglich. Denn um einen solchen Preis zu erreichen, müsste sich auch die Marktkapitalisierung von Ethereum bei einem aktuellen Kurs von 2.667 US-Dollar pro ETH-Token verdrei- bis vervierfachen und somit 900 Milliarden US-Dollar und mehr in das Krypto-Projekt fließen.

Selbst Bitcoin, der wesentlich stärker von der Einführung der Spot-ETFs in den USA profitieren konnte, dürfte innerhalb weniger Monate keine so großen Zuflüsse verzeichnen können. Langfristig könnte der BTC-Token allerdings durchaus so stark zulegen - was einige andere Krypto-Projekte inspiriert hat. Das junge Meme-Coin-Projekt BTC Bull ($BTCBULL) orientiert sich jetzt nachhaltig am erwarteten Erfolg von Bitcoin und bietet sogar BTC-Airdrops für Investoren.

Bitcoin dominiert Ethereum - profitieren BTC Bull Investoren davon?

Das junge Projekt BTC Bull ist erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet und überschritt die Marke von 1 Million US-Dollar an gesammeltem Kapital bereits. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass das Projekt Airdrops von BTC-Token an die Anleger verteilt, die den $BTCBULL-Token halten. So sollen weitere Meilensteine des Bitcoin Preises gefeiert werden: Überschreitet der BTC-Kurs die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar, werden jedes Mal Bitcoin Airdrops an die eigene Community verteilt.

Außerdem sollen nach dem Coin Launch immer dann Token-Verbrennungen durchgeführt werden, sobald das alte Allzeithoch um 25.000 US-Dollar überschritten wurde. Das führt zu einer Verknappung des Angebots, was wiederum den Preis des $BTCBULL-Tokens steigen lässt.

Erfahre alles zum Vorverkauf von BTC Bull!

Ebenfalls interessant ist das Presale-Staking-Angebot, das bereits aktiv ist und frühzeitigen Investoren die Chance bietet, erste Gewinne zu erhalten: Wer noch heute in den BTC Bull Coin investiert, kann diesen zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 358 Prozent anlegen und damit erste passive Einnahmen generieren. Das Staking-Programm selbst wird zwei Jahre nach dem Coin Launch aktiv bleiben, um so das Projekt zu stabilisieren.

Investiere jetzt in den $BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.