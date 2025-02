Am 8. Januar wurde der Neunte Altersbericht der Bundesregierung veröffentlicht. Dieser untersuchte die Vielfalt des Alterns in Deutschland sowie die Teilhabechancen älterer Menschen. Auf lange Sicht eröffnet dies der Baubranche Wachstumspotenzial.

Wunsch nach altersfreundlicher Gesellschaft

Die mehr als 300 Seiten starke Analyse betonte, dass das Altern individuell sehr unterschiedlich verläuft und sowohl Chancen als auch soziale Ungleichheiten mit sich bringt. Als vier besonders wichtige Thesen des Berichts kann man die nachfolgenden Aspekte hervorheben:

Vielfalt und Ungleichheit: Altern verläuft nicht einheitlich, sondern hängt stark von Faktoren wie Bildung, Einkommen, Geschlecht und Migrationshintergrund ab. Während einige ältere Menschen aktiv und wirtschaftlich gut aufgestellt sind, erleben andere soziale Isolation oder finanzielle Unsicherheit. Teilhabe als Schlüssel zur Lebensqualität: Gesellschaftliche Teilhabe ist entscheidend für ein würdevolles Altern. Dazu zählen soziale Kontakte, ehrenamtliches Engagement sowie altersgerechte Wohn- und Lebensverhältnisse. Wohnraum als zentrale Herausforderung: Viele Senioren möchten möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Zuhause leben, doch oft fehlen barrierefreie Wohnungen oder alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser. Demografischer Wandel als politische Aufgabe: Die Gestaltung einer altersfreundlichen Gesellschaft erfordert Anpassungen in Stadtplanung, Wohnungsbau, Verkehr und öffentlicher Infrastruktur.

Die Erkenntnisse des Berichts eröffnen der Bauwirtschaft Wachstumspotenzial, das in drei Bereiche aufgeteilt werden kann:

Barrierefreier Wohnungsbau: Die steigende Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen eröffnet Wachstumschancen in den Bereichen Neubau und Renovierung. Neue Wohnkonzepte: Gemeinschaftliche Wohnprojekte und Mehrgenerationenhäuser gewinnen an Bedeutung. Öffentliche Infrastruktur: Anpassungen im Verkehrsbereich, barrierefreie öffentliche Gebäude und Nahversorgungszentren bieten langfristige Auftragsmöglichkeiten. Die Bauindustrie kann durch innovative, altersgerechte Lösungen aktiv zur Gestaltung einer altersgerechten Gesellschaft beitragen.

Die PORR bietet Expertise und Erfahrung

In Deutschland ist barrierefreies Planen und Bauen gesetzlich durch DIN-Normen, Bauordnungen und das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) geregelt. Besonders für den Neubau und öffentliche Gebäude sind barrierefreie Maßnahmen verpflichtend, während sie im privaten Wohnungsbau oft von Förderungen und Bauvorschriften abhängen.

Die Wurzeln des österreichischen Bauunternehmens PORR Group (ISIN: AT0000609607) reichen bis ins Jahr 1869 zurück. Dieses fast schon biblische Alter bringt automatisch ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung mit sich. Die PORR berücksichtigt die deutschen Vorgaben in ihren Projekten und realisiert barrierefreie Wohnanlagen, um den vielfältigen Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden.

Nur eines von zahlreichen Projekten: In Wiesbaden realisiert das Bauunternehmen die Umwandlung eines 10-stöckigen Duplex-Bürohochhauses in einen attraktiven, barrierefreien Wohn-, Arbeits- und Lebensraum. Als besonders interessant kann dabei der Umstand gewertet werden, dass aus einer energetisch und funktional nicht mehr zeitgemäßen Immobilie ressourcenschonend neuer Wohnraum entsteht. Von der 2. bis 11. Etage des Gebäudes (Service-Wohnen-Angebot für Senioren) sind insgesamt 65 barrierefreie Apartments mit Wohnflächen zwischen 29 m2 und 76 m2 geplant.

Seniorenresidenzen, Pflegeheime & Hospize

In Linz am Rhein hat die PORR im letzten Jahr eine neue Seniorenresidenz inkl. Concierge-Service fertiggestellt. Dieses Service-Wohnen Konzept eignet sich vor allem für jene, die selbständig und nicht pflegebedürftig sind. Aufgrund der Ufernähe und der damit verbundenen Hochwassergefährdung waren diverse bauliche Sondermaßnahmen erforderlich. So wurde zum Beispiel das Erdgeschoss als Parkebene genutzt und ein Retentionsbecken im Untergeschoss kann bei Hochwasser geflutet werden. Als weitere Schutzmaßnahme wurden die Haustechnikzentralen im Dachgeschoss des L-förmigen Gebäudes untergebracht.

Im hohen Norden hat die PORR die Pflegeeinrichtung Pflegen & Wohnen Wilhelmsburg (Hamburg) realisiert. Bei diesem Projekt kamen aufgrund der Insellage mehr als 150 tiefgegründete Pfähle zum Einsatz, die das Bauwerk tragen. Insgesamt umfasste der Auftrag zwei Neubauten - "Haus Linde" und "Haus Substitut". Geschaffen wurden dadurch 312 Pflegezimmer, von denen 35 rollstuhlgeeignet und 25 für Menschen im Wachkoma konzipiert sind.

Zum Angebotsspektrum der PORR gehören zudem Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Hospize, die in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten aufgrund des demografischen Wandels verstärkt von älteren Menschen beansprucht werden dürften. Auch hier bietet das Bauunternehmen den Service "Alles aus einer Hand".

----------

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://www.neunter-altersbericht.de/bericht

https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/60er-jahre-buerogebaeude-in-wiesbaden-wird-zum-seniorengerechten-wohnturm-ausgebaut/

https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/richtfest-fuer-pflegeeinrichtung-pflegen-wohnen-wilhelmsburg-in-hamburg/

