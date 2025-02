Köln (ots) -Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt näher - und auch die Kinder haben jede Menge Fragen: "Wie wird gewählt?", "Welche Parteien gibt es?" und "Was sind die wichtigsten Themen der Wahl?". Das Kinder- und Familienradio TOGGO Radio liefert Antworten und gibt ihnen mit einer neuen Aktionswoche eine Stimme.Am 17. Februar startet TOGGO Radio unter dem Motto "TOGGO Radio gibt dir eine Stimme" eine spannende Aktionswoche, die die jungen Zuhörer:innen dazu einlädt, ihre Fragen, Sorgen und Wünsche rund um die Bundestagswahl zu äußern. Diese werden dann täglich bei TOGGO Radio aufgegriffen und kindgerecht beantwortet. Zusätzlich liefern die "Täglich TOGGO"-Nachrichten und "Wissens-Kicks" lehrreiche Fakten zur Bundestagswahl und zu Demokratie im Allgemeinen. So stillt TOGGO Radio die Neugier der Kinder und fördert gleichzeitig ihr Verständnis für politische Zusammenhänge.Die Aktionswoche findet darüber hinaus auch im TV-Programm von TOGGO, auf toggo.de und in der TOGGO App statt. Kinder können ihre Fragen dort bequem über das "Mitmachmikro" als Sprachnachricht einreichen - so wird jede Stimme gehört.Doch nicht nur bei TOGGO finden die Kids Gehör. Im RTL-Mittagsjournal "Punkt 12" werden zum Auftakt am 17. Februar in der Rubrik "Mit Kinderaugen sehen" nochmals Stimmen eingefangen. Das Highlight: Zwei Tage vor der Bundestagswahl, am 21. Februar, beantworten auch die "RTL Aktuell"-Moderator:innen Roberta Bieling und Christopher Wittich die gesammelten Fragen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Victoria Körner: Junior Communication Managerin Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 0221 456-51013 | victoria.koerner@rtl.deAndreas Haider: Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5970116