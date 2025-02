tk nucera lieferte starke Ergebnisse für das erste Quartal 24/25 (Geschäftsjahr endet am 30. September), mit einem Umsatzwachstum von 27 %, getrieben durch eine solide Performance in den Segmenten Grüner Wasserstoff (AWE) und Chlor-Alkali (CA). Das EBIT übertraf die Konsenserwartungen, entsprach jedoch den Prognosen von mwb research und spiegelt eine effiziente Projektausführung wider. Während der Auftragseingang im Jahresvergleich aufgrund einer schwächeren Nachfrage nach grünem Wasserstoff zurückging, lag er leicht über den Konsenserwartungen. Das Management bekräftigte seine Jahresprognose für 24/25 und erwartet weiteres Wachstum aus dem bestehenden Auftragsbestand. Mit einer starken Projektpipeline in Oman, den USA und Spanien ist das Unternehmen gut für eine langfristige Expansion aufgestellt. Darüber hinaus bietet die solide Liquiditätsposition sowie die fortlaufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung eine starke Grundlage, um von der erwarteten Markterholung und dem zukünftigen Wachstum im Bereich grüner Wasserstoff zu profitieren. Die Analysten von mwb research bleiben zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Perspektiven und bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 14,50 EUR, basierend auf konservativen Schätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA