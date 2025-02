Cain International ("Cain") und Ares Management Credit Funds ("Ares") haben eine Exklusivitätsvereinbarung geschlossen, um eine erhebliche Beteiligung am The Hundred-Franchise Trent Rockets zu erwerben. Cain und Ares haben die Auktion nach einem Ausschreibungsverfahren als bevorzugte private Investoren gewonnen und einen achtwöchigen Exklusivitätszeitraum ausgehandelt, um die rechtlichen Vereinbarungen fertigzustellen.

Cain, eine Partnerschaft zwischen Jonathan Goldstein und Eldridge Industries, hat ein verwaltetes Vermögen in Höhe von mehr als 17 Milliarden USD. Die Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche Lifestyle und Unterhaltung, darunter Aman, The St. James, Delano, Maslow's Group, Prezzo und Swingers. Goldstein ist außerdem im Vorstand vom Chelsea FC tätig. Die Transaktion ist die erste Direktinvestition von Cain in einen professionellen Sportverein.

Jonathan Goldstein, CEO von Cain International, sagte: "Sport hat die unvergleichliche Fähigkeit, Gemeinschaften zu vereinen, bleibende Erinnerungen zu schaffen und wirtschaftliche Auswirkungen zu fördern. Wir bei Cain sehen Trent Rockets als spannende Gelegenheit, einen Verein mit langer Tradition zu unterstützen und gleichzeitig seine kommerziellen und erlebnisorientierten Angebote zu verbessern. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ares diese Investition zu tätigen und mit dem Team daran zu arbeiten, auf seinem Erfolg aufzubauen, in seine Zukunft zu investieren und seine Verbindung zu den Fans und der gesamten Region Nottingham zu vertiefen."

Ares Management, ein führender alternativer Investmentmanager mit 484 Milliarden USD an Vermögenswerten, hat umfangreiche Erfahrung mit Investitionen in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung. Diese Transaktion erweitert das bestehende Portfolio von Ares, das Investitionen in professionelle Sportmannschaften weltweit umfasst, unter anderem Inter Miami CF, McLaren Racing und Atlético de Madrid.

Mark Affolter, Co-Head der Strategie für Sport, Medien und Unterhaltung von Ares: "Für uns ist der Erwerb von Trent Rockets gemeinsam mit Cain eine großartige Gelegenheit. Er zeigt unser gemeinsames Engagement für die Unterstützung hochwertiger erlebnisorientierter Assets, die Unterhaltung, gesellschaftliches Engagement und wirtschaftliche Wachstumsaussichten vereinen. Ares hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Investition in globalen Sport, und wir freuen uns darauf, den langfristigen Erfolg des Teams mit flexiblem Kapital und strategischen Erkenntnissen zu unterstützen."

"Die Expertise von Cain International dabei, Unternehmen im Freizeit- und Erholungssektor zum Wachstum zu verhelfen, und ihr Schwerpunkt auf der Bereitstellung langfristiger Vorteile macht sie zu einem idealen Partner für uns", sagte Nottinghamshire Chair Andy Hunt.

"The Hundred war ein zweifelloser Erfolg in Nottingham, mit einem vielfältigen Publikum, einigen der weltbesten Spieler und einem Erlebnis für die Anhänger, das hier bisher unübertroffen ist."

"Diese Investition und die Investitionen in konkurrierende Teams werden dabei helfen, die Zukunft unseres 18-County-Systems zu sichern und The Hundred zu verbessern, damit es sich zu einem der weltweit besten Wettbewerbe seiner Art entwickeln kann."

Weitere Details zu der Investition werden nach Ablauf des Exklusivitätszeitraums bekannt gegeben.

