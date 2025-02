Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng wendet sich nun auch dem britischen Markt zu. Der Xpeng G6 kann auf der Insel ab sofort als Rechtslenker vorbestellt werden, die Auslieferungen sollen im März beginnen. Weitere Modelle hat das Unternehmen bereits in der Pipeline. In Großbritannien verlangt Xpeng für sein elektrisches SUV-Coupé G6 ab 39.990 Pfund, was umgerechnet knapp 48.000 Euro entspricht. Als Vertriebspartner der Marke agiert International ...

Den vollständigen Artikel lesen ...