Der Goldpreis ist in noch jungen Jahr 2025 gefragt wie nie. Knapp unter 3.000 USD pro Feinunze treibt der Preis für gelbe Edelmetall weiter an. Weshalb gerade jetzt der so genannte sichere Hafen angesteuert wird, welche Möglichkeiten sich neben der Anlage des physischen Goldes noch anbietet und was es zu beachten gilt, erfahren Sie in diesem Interview mit Paulina Michel, JP Morgan.