Berlin (ots) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt voller Stolz seine neueste Innovation im Bereich der Haarpflege vor: den AirStyle Pro! Ab sofort ist das Produkt für 349 EUR auf der offiziellen Website des Herstellers (https://de.dreametech.com), Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DRVNZZCS?maas=maas_adg_A78B1EEDE31C478E8DAF779FF4A321AD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Media Markt, Saturn und OTTO erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es einen satten Rabatt von 50EUR (während der ersten 14 Tage). Das 7-in-1 Styling-Tool kombiniert präzise Technik mit vielseitiger Funktionalität und liefert Salonqualität direkt nach Hause. Der AirStyle Pro ist die perfekte Ergänzung für sowohl Haarpflege-Enthusiasten als auch Profis, die müheloses, leistungsstarkes Styling suchen."Dreame Technology hat sich stets darauf konzentriert, die Grenzen der Hochgeschwindigkeitsmotor-Technologie zu erweitern. Diese Expertise, die auch die Saugkraft unserer Staubsauger antreibt, hat es uns ermöglicht, leistungsstarke Haartrockner zu entwickeln. Es ist eine natürliche Weiterentwicklung - wir nutzen unsere Kerntechnologie, um neue Bedürfnisse im Bereich Schönheit und persönlicher Pflege zu erfüllen. Die großartige Resonanz auf unsere Haartrockner hat uns inspiriert, weiterzugehen, und wir freuen uns, den AirStyle Pro als neueste Ergänzung in unserer Haarpflege-Kategorie vorzustellen", so Sean Chen - Geschäftsführer im Bereich Westeuropa.Dreame AirStyle Pro: 7-in-1 Haartrocknungs- & Styling-Tool-KitDer AirStyle Pro vereinfacht das Haarstyling und bietet gleichzeitig außergewöhnliche Vielseitigkeit. Ausgestattet mit sieben magnetischen Aufsätzen zum Trocknen, Glätten, Volumen-Geben, Locken und mehr, kombiniert er die Funktionalität mehrerer Geräte in einem. Das Produkt wurde entwickelt, um sowohl schnelle Auffrischungen als auch professionelle Ergebnisse zu erzielen und vereint fortschrittliche Technologie mit praktischer Handhabung.Hauptmerkmale- Schneller Haartrockner: Der AirStyle Pro ist ein Hochgeschwindigkeits-Trockner, der fokussierten Luftstrom liefert, um die Haare schnell zu trocknen und sie gleichzeitig zu pflegen - perfekt für den hektischen Morgen.- 2 Auto-Wrap Lockenstäbe: Zwei Auto-Wrap Lockenstäbe für mühelos perfekt geformte Locken - jeweils einen für jede Seite, was das Stylen von Locken einfach und effizient macht!- Flyaway-Aufsatz: Glättet Frizz mit linearem Luftstrom für ein glänzendes, poliertes Finish - ideal für unterwegs!- 2 Glättungsbürsten: Eine weiche Glättungsbürste für feines Haar und empfindliche Kopfhaut sowie eine harte Glättungsbürste für grobes Haar. Das Ergebnis: Es wird Glanz verliehen und das Austrocknen der Haare vermieden.- Runde Volumenbürste: Verleiht sofortiges Volumen - einfach bürsten, rollen und stylen ohne Verwicklungen.Angetrieben von der Jet AirFlow TechnologieDer AirStyle Pro verfügt über einen leistungsstarken Motor mit 110.000 U/min, der einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom durch eine Präzisionsdüse für schnelles und effizientes Styling liefert. Seine innovativen 360°-Luftauslässe sorgen für gleichmäßiges Styling jeder Strähne und eliminieren abstehende Haare für ein poliertes Finish.Mit einer fortschrittlichen Temperaturüberwachung, die 300-mal pro Sekunde erfolgt, gewährleistet der AirStyle Pro eine konstante Wärmeverteilung, um Schäden zu minimieren. Durch die Wechselwirkung von heißer Luft zum Formen und kühler Luft zum Fixieren erzielt er langanhaltende, makellose Ergebnisse und schützt das Haar vor Überhitzung.Preis und VerfügbarkeitDer Dreame AirStyle Pro ist ab dem 11. Februar zum Einzelhandelspreis von 349 EUR erhältlich. Erhältlich ist die neueste Innovation über die offizielle Website des Herstellers (https://de.dreametech.com), Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DRVNZZCS?maas=maas_adg_A78B1EEDE31C478E8DAF779FF4A321AD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Saturn, Media Markt und OTTO. Im Rahmen der Markteinführung wird in den ersten 14 Tagen ein spezieller Rabatt von 50 EUR angeboten.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097431/100928782