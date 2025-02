Souveräne KI und Enterprise-KI erfordern intelligente Channel Finance, um keine Gelegenheit zu versäumen.

WeFi, ein führender Anbieter von IT-Finanzlösungen, weist auf das wachsende Interesse an souveräner KI und Enterprise-KI hin. Diese Deals entsprechen Gelegenheiten in Milliarden-Dollar-Höhe für Anbieter und Reseller, die moderne Channel-Finance-Lösungen für besseren Zugang zu Krediten und finanzieller Liquidität nutzen können.

Adrian Liddiard, Co-Founder and Co-CEO of channel finance fintech WeFi. (Photo: Business Wire)

Kontrollübernahme über KI

Regierungen und Unternehmen sehen KI zunehmend optimistisch. Laut einer neuen EY-Pulsumfrage zu KI verdoppeln viele Unternehmen ihre KI-Investitionen, verglichen mit den entsprechenden Investitionen von vor drei Jahren.

Ein Teil dieser Ausgaben fließen in Public-Cloud-Hyperscaler und KI-Plattformen. Unternehmen und Regierungen entwickeln aber auch interne KI-Services. Diese Entwicklung ist bedingt durch Datenkontrolle, Sicherheit, Governance, spezialisierte Anwendungsfälle und ein wachsendes Feld an leistungsstarken Open-Source-Modellen.

"Regierungen und Unternehmen siedeln einen größeren Teil ihrer Daten und KI vor Ort an, weil niemand seine firmeneigenen Daten offshore verlagern möchten", sagte Adrian Liddiard, Mitgründer und Co-CEO des Channel-Finance-FinTech WeFi. "Sie möchten sie schützen, weil diese Daten ihr Wettbewerbsvorteil sind, und sie nutzen diese Daten, um KI-Modelle zu trainieren. Das ist die aktuelle Entwicklung."

Finanzierung des KI-Booms

Channel-Unternehmen erwarten laut dem CompTIA-Bericht "State of the Channel 2024" Umsatzwachstum durch KI-Verkäufe. Sie machen sich jedoch Sorgen um die Finanzlage, darunter die Richtung der Weltwirtschaft, Inflation, Zinssätze, verstärkter Wettbewerb und Preisdruck.

Durch souveräne KI und Enterprise-KI werden diese finanziellen Sorgen noch verstärkt. Sie sind geografisch weiter gestreut, häufig in Entwicklungsmärkten angesiedelt und erfordern einen differenzierten Zugang zu Channel-Services und Support. Die Verkaufszyklen für ihre KI-Anwendungsfälle sind länger und komplexer.

Channel-Anbieter und ihre Netzwerke müssen sich darauf einstellen, mehrere größere Deals in verschiedenen Märkten zu unterstützen, die viele erschwerende Variablen aufweisen. Sie müssen darauf vorbereitet sein, diese Deals zu lancieren und länger auf den Ausgleich von Forderungen zu warten.

"Verkaufszyklen und Geldumschlagsdauer werden zumindest zu Beginn deutlich länger sein, und es wird beträchtliche Käufe geben, sobald sich Fortschritte abzeichnen. Technologie-Channels werden Kapazitäten benötigen, lokalisierte Supportmodelle, Mehrwährungsmanagement, Compliance-Regelungen, Steuerstrukturen, gesündere Bilanzen all das, was Channel-Käufer und -Verkäufer befähigt. Channel Finance kann kompliziert sein, und souveräne KI und Enterprise-KI werden es noch komplizierter machen", sagt Liddiard.

Vorbereitung auf die Landnahme für Kreditkapazität

Traditionelle Channel-Finance-Modelle besitzen nicht die für diese Anforderungen erforderliche Tiefe und Agilität. Doch moderne FinTech-Lösungsanbieter verleihen Anbietern finanzielle Agilität, damit sie an dieser Breitseite von KI-Möglichkeiten teilnehmen können, indem sie Zugang zu Kapital, Verwaltungstools und Geschäftsintelligenz bieten.

Beispiele sind das Sichern von Finanzierung lokaler und internationaler Kreditgeber, die Verwaltung örtlicher Steuerverpflichtungen, der Zugriff auf vorausschauende Verkaufsdaten, die Automatisierung von Channel-Finance-Prozessen und die Prüfung der Kreditwürdigkeit von Käufern.

Die Größen- und Wertzunahme der KI-Verkäufe wird den Druck auf die Kreditkapazität verstärken. Technologie-Channels möchten im Hinblick auf die Finanzierung nicht zurückbleiben, sagte Liddiard:

"Es wird eine Landnahme für Kreditkapazität und Kreditversicherung geben. Die Leute kommen jetzt zu uns und sagen 'Wir brauen Kreditkapazität und Investment-Grade-Namen, wir haben aber noch überhaupt kein Wachstum gesehen'. Dem Markt geht die Kreditkapazität aus, und KI-Verkäufe werden den Druck noch verstärken."

Projekte im Zusammenhang mit souveräner KI und Enterprise-KI werden eine noch größere Nachfrage bewirken, und führende Channel-Anbieter müssen sich darauf vorbereiten, nachfolgende KI-bezogene Deals zu lancieren. Channel-Finance-FinTechs werden Anbietern dabei helfen, sich vorzubereiten und die lukrativen Chancen von Investitionen in souveräne KI und Enterprise-KI zu nutzen.

Über WeFi

WeFi Technology Group ist ein führender Channel-Finance-Innovator, der Anbietern und anderen Channel-Partnern im IT-Ökosystem dabei hilft, Arbeitskapital zu optimieren, Transaktionen zu vereinfachen und Wachstumspotential zu entfesseln. Die Lösung von WeFi hilft Unternehmen dabei, Zahlungsfristen zu verlängern und die Kreditkapazität zu erhöhen, um Cashflow freizusetzen. Die cloudbasierte Plattform IZZI optimiert Prozesse und automatisiert Aufgaben, was zu schnelleren Transaktionen, geringeren Betriebskosten und höherer Effizienz führt. WeFi liefert Echtzeitdaten und -erkenntnisse, mit denen Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen können, und stimmt Angebote auf die spezifischen Anforderungen der Kundschaft ab, darunter die Ermöglichung und Bereitstellung KI-zentrierter Lösungen. WeFi unterstützt Unternehmen jeder Größe und dank seiner Präsenz in 40 Ländern an allen Standorten mit Lösungen, die sich an verschiedene Märkte und Währungen anpassen lassen, mögen sie auch noch so komplex sein. WeFi ist ein wertvoller und integraler Verbündeter für Unternehmen im FinTech-Channel-Bereich.

https://wefitec.com/

