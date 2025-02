Nach der Zahlenvorlage des ersten Quartals ist die TUI-Aktie am Dienstag stark unter Druck geraten. Inzwischen scheint sie sich zu stabilisieren und notiert am Donnerstagmorgen bei 7,37 €. War der Abverkauf nur ein kurzfristiger Dämpfer? Zu hohe Erwartungen? So ist das an der Börse: Wenn man so gute Ergebnisse erzielt wie der Reiseriese im vergangenen Jahr, weckt man damit hohe Erwartungen des Marktes. Anscheinend waren es zu hohe, denn mit dem Aktienkurs ...

