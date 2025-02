News von Trading-Treff.de Die charttechnische Analyse für Do. 13.02.25 DAX! Trotz schlechter Inflationsdaten zeigt der Markt unglaubliche Stärke und setzt seinen Höhenflug fort. In diesem Livestream analysiere ich, warum der DAX so stark steigt, welche Mechanismen dahinterstecken und wie institutionelle Trader auf solche Bewegungen reagieren. Was ist ein Shortsqueeze und wie sieht das Ende einer Bewegung aus? Welche Szenarien sind jetzt denkbar? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...