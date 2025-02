FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 58 Euro angehoben. Der Optimismus mit Blick auf den Hersteller von Spezialverpackungen sei zwar ungebrochen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Aktienkurs sei nun aber bereits eine Menge davon eingepreist./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006602006