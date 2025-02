Die Stimmung an den Märkten bleibt gut und der DAX setzt seine Rekordjagd fort. Besonders positiv stechen im heutigen Handel die Aktien aus der Chemiebranche hervor. So legen die Anteilscheine des Essener Chemiekonzerns Evonik aktuell um 2,0 Prozent zu. Die Papiere des weltgrößten Chemieproduzenten BASF verteuern sich sogar um 2,4 Prozent. Die beiden HDAX-Titel profitieren zum einen von den sinkenden Öl- und Gaspreisen. Zum anderen aber natürlich von den Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...