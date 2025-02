Horb am Neckar (ots) -Abzunehmen und den Körper gezielt zu formen, wird von vielen noch immer mit Strapazen assoziiert. Fitnesstrainer und Abnehm-Experte Florian Spazier widerspricht dieser Auffassung. Als Gründer und Geschäftsführer der liebdich GmbH hat er ein Konzept entwickelt, das Menschen durch eine weltweit einzigartige Technologie Starthilfe beim Abnehmen gibt und sie anschließend auf dem Weg in ein vitales und schlankes Leben begleitet. Was es mit liebdich Evo und dem Angebot der liebdich GmbH auf sich hat, erfahren Sie hier.Trotz guter Vorsätze und harter Bemühungen haben viele Menschen große Schwierigkeiten, ihren Traumkörper zu erreichen. Gerade die Fettpölsterchen am Bauch, an den Beinen und am Gesäß erweisen sich oft als extrem hartnäckig - ihnen mit Sport entgegenzuwirken, gestaltet sich schwierig. Da eine Fettschicht an diesen Partien jedoch auch besonders auffällig ist, kratzt ihre Hartnäckigkeit häufig am Selbstbewusstsein der Betroffenen. "Entgegen der weitverbreiteten Auffassung lässt sich durch Fitnessübungen nicht steuern, an welchen Körperpartien Fett abgebaut wird", erklärt Florian Spazier von der liebdich GmbH. "Wer den Körper gezielt formen und Bauch, Beine und Po von lästigem Speck befreien möchte, ist also auf Alternativen angewiesen.""Die wohl effizienteste Möglichkeit zur Figuroptimierung besteht darin, Fettzellen an den betreffenden Stellen direkt zu stimulieren. Mit dieser Methode lässt sich der Umfang schon bei der ersten Behandlung insgesamt um mindestens zwei bis acht Zentimeter - oft sogar mehr - verringern", so der Experte weiter. Gemeinsam mit Mitgesellschafter Animus, der unter anderem aus der deutschen Musikszene bekannt ist, bietet Florian Spazier mit der liebdich GmbH ein weltweit einzigartiges Konzept, das Menschen durch modernste Technologie, Psychologie und individuelle Beratung dabei hilft, Fettpölsterchen ab der ersten Anwendung zu reduzieren. Den Erfolg dieser Methode können bereits zahlreiche Menschen attestieren - kürzlich wurde die Methode sogar durch taff von Pro7 getestet und bestätigt.liebdich Evo: Natürliche Entgiftung durch KaltlichtlaserKernstück der Behandlung bei liebdich ist liebdich Evo - ein System, das Fettzellen im Anwendungsbereich durch Kaltlichtlaser und elektrische Impulse entgiftet. Das Prinzip dahinter beschreibt Florian Spazier folgendermaßen: "Während Kaltlichtlaser dafür sorgen, dass die behandelten Fettzellen durchlässiger werden und somit Fettsäuren, Wasser und Toxine freigeben, trägt die Muskelstimulation dazu bei, dass diese Stoffe teilweise als Energiequelle genutzt oder andernfalls abgeleitet und ausgeschieden werden. Es handelt sich sozusagen um eine Fettverbrennung und natürliche Lymphdrainage von innen!"Primärer Einsatzbereich dieses Systems sind die häufigsten Problemzonen: Bauch, Beine und Gesäß. Die insgesamt acht flexiblen Pads des Geräts lassen sich jedoch auch an anderen Stellen wie am Oberarm oder an der Hüfte einsetzen, um dort Fettpölsterchen zu bekämpfen. Der Erfolg ist sofort nach der Behandlung sichtbar. "Wir garantieren unseren Kunden, dass schon nach der ersten 40-minütigen Anwendung der Gesamtumfang der behandelten Zonen um zwei bis acht Zentimeter schrumpft - andernfalls erstatten wir die Behandlungskosten", verspricht Florian Spazier.Dass das tatsächlich möglich ist, wird durch zahlreiche Kundenreferenzen bestätigt. Kürzlich wurde das Angebot der liebdich GmbH sogar in einem taff-Beitrag von Pro7 anhand zweier Testpersonen auf die Probe gestellt: In einem ersten Aufklärungsgespräch wurde sichergestellt, dass Eva und David nicht nur alles verstanden haben, sondern auch ohne Bedenken behandelt werden können. Anschließend wurden sie an den von ihnen gewählten Problemzonen vermessen. Nach nur 40 Minuten Behandlung folgte schließlich die zweite Vermessung - mit einem erstaunlichen Ergebnis: So verlor Eva insgesamt knapp über fünf Zentimeter Umfang und David knapp über acht Zentimeter - beide waren hellauf begeistert von diesen Ergebnissen."Wir liefern den Kickstart in ein zufriedeneres Leben!"Wenngleich die primäre Funktion von liebdich Evo darin besteht, die Figur zu optimieren, bietet das Verfahren noch weitere Vorteile: So trägt die elektrische Stimulation der Muskelzellen im Anwendungsbereich dazu bei, den Muskeltonus und die Durchblutung zu verbessern und das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. "Die Stimulation durch liebdich Evo ist exakt auf den menschlichen Organismus abgestimmt und passt sich dank der HFT®-Technologie während der Anwendung fortlaufend weiter an den Körper des individuellen Patienten an", erklärt Florian Spazier. "Dadurch ist sie nicht nur effektiv, sondern auch weniger unangenehm als die aus der Physiotherapie bekannten Reizstrombehandlungen."Dennoch ist auch liebdich Evo nicht allmächtig. "Wir liefern zwar einen Kickstart in ein zufriedeneres Leben - damit die Fettpölsterchen aber dauerhaft verschwinden, muss der Kunde mitwirken, indem er sich bewegt und gesünder ernährt", so Florian Spazier. Er empfiehlt übrigens, zwischen fünf und zehn Behandlungen durchführen zu lassen - jeweils eine bis zwei pro Woche. Während der gesamten Reise beraten und begleiten die Experten der jeweiligen Partnerstudios ihre Kunden mit Tipps zu Ernährung, Fitness und Supplements und geben ihnen zusätzlich ein Workbook mit hilfreichen Informationen und einem 90-Tage-Plan an die Hand, der Orientierung bei der Umstellung bietet.Moderne und effiziente Figuroptimierung - bald auch im ganzen DACH-RaumMit ihrem einzigartigen Konzept sorgen Florian Spazier und sein Team dafür, dass es Kunden gelingt, ihren Körper ganz nach Wunsch zu formen. Das Beste daran: Die Behandlung ist komplett natürlich - keine Eingriffe, Spritzen oder Tabletten werden benötigt, um sofortige Resultate zu erzielen. "Unsere liebdich Evo unterstützt den Körper bei natürlichen Entgiftungsprozessen. Die aus den Fettzellen freigesetzten Giftstoffe werden nach der Behandlung von selbst ausgeschieden", erklärt Florian Spazier. "Bei gesunden Menschen ist die Anwendung also frei von jeglichen Risiken."Aktuell ist die liebdich GmbH Lizenzgeberin von Studios in Stuttgart-Mitte und Reutlingen. Florian Spazier und Mitgesellschafter Animus haben jedoch große Pläne. "Langfristig wollen wir im gesamten DACH-Raum mit über 500 Studios präsent sein, um möglichst viele Menschen bei der Figuroptimierung unterstützen zu können", so Florian Spazier abschließend. Um die Qualität aller Studios und Franchise-Partner sicherzustellen, soll die Expansion schrittweise vonstattengehen. Für die erste Phase sind 14 Standorte geplant. Bereits jetzt sind Voranmeldungen für die Studios in Graz und Heilbronn möglich, die im Februar eröffnet werden.Haben Sie es satt, erfolglos gegen Fettpölsterchen und Problemzonen anzukämpfen? 