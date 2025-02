Der schwedische Autohersteller sucht einen neuen Batterielieferanten für sein elektrisches Flaggschiff EX90, das in den USA hergestellt wird. Der EX90 wird derzeit in Ridgeville, South Carolina, produziert und ist mit Batterien des chinesischen Herstellers CATL ausgestattet. Der Grund für den beabsichtigten Wechsel zu einem amerikanischen Hersteller ist einfach. Batterien aus China sind in den USA nach einer Welle von Zöllen auf Batteriezellen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...