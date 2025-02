Lebach (ots) -Wie bleiben Unternehmen in einer digitalen Welt sichtbar, effizient und konkurrenzfähig? Die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG aus dem Saarland hat die Antwort: Mit kreativen Strategien und modernster Technologie unterstützt das Team rund um die Geschäftsführer Marco Schröder und Steffen Mai kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Marke zu stärken, neue Kunden zu gewinnen und Prozesse zu optimieren. Was 3 Plus Solutions besonders macht, wie das Unternehmen individuelle Lösungen entwickelt und warum es als zuverlässiger Partner für den Mittelstand gilt, erfahren Sie hier.Die Herausforderungen für den Mittelstand könnten angesichts der sich immer schneller ausbreitenden Digitalisierung kaum größer sein. Ein schwacher Außenauftritt, fehlende Strategien für soziale Medien und veraltete IT-Lösungen führen zu stagnierenden Umsätzen, sinkenden Marktanteilen und steigendem Druck. Hinter diesen Symptomen stehen Unternehmer, die vor der digitalen Transformation kapitulieren: der "Zerdenker", der ohne klare Richtung agiert, der "Eingefrorene", der sein Potenzial nicht nutzt, der "Unsichtbare", der soziale Netzwerke meidet und der "Gespaltene", der sich zwischen Marketing und Kerngeschäft aufreibt. Zudem hemmen veraltete Technik und langsame Prozesse den Betrieb: lange Ladezeiten, Synchronisationsprobleme und Datenverluste kosten Geld, Zeit und Nerven - bei Mitarbeitern wie Kunden. "Wer glaubt, im Stillstand sicher zu sein, irrt sich gewaltig", mahnt Marco Schröder, Geschäftsführer der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG. "Unternehmen, die heute nicht sichtbar sind und ihre Prozesse nicht modernisieren, riskieren morgen ihre Existenz.""In unserer digitalen Welt zählt nur, wer präsent ist - und wir sorgen dafür, dass unseren Kunden genau das gelingt", versichert Marco Schröder. Mit 3 Plus Solutions mit Sitz im Saarland vereint der Geschäftsführer, was für den Erfolg moderner Unternehmen unverzichtbar ist: ein hochspezialisiertes IT-Systemhaus und eine innovative Marketingagentur. Unter dem Motto "Kreativität im Blut, Know-how im Kopf und Freude an einer engen Zusammenarbeit im Herzen" bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl technologische als auch strategische Herausforderungen meistern. Mit wissenschaftlich fundierten Neuromarketing-Ansätzen sorgt das Team um Marco Schröder für einen erstklassigen Unternehmensauftritt und schafft eine zukunftssichere IT-Infrastruktur. Ob Branding, Recruiting oder IT-Optimierung - das Unternehmen liefert integrierte Lösungen, die für greifbaren Mehrwert sorgen und Kunden den entscheidenden Vorsprung verschaffen.Mehr als Marketing: Die smarte Symbiose aus Strategie und TechnologieWas 3 Plus Solutions einzigartig macht, ist unter anderem die konsequente Verbindung von strategischem Marketing und technologischer Exzellenz. Die Kombination aus fundierten Neuromarketing-Ansätzen und erstklassiger IT-Expertise liefert mittelständischen Unternehmen Lösungen, die ebenso kreativ wie funktional sind. "Ob ein Kulturprojekt wie die Opernfestspiele im Saarpolygon, für das wir nicht nur eine erstklassige Homepage entwickelt, sondern auch die Betreuung der Social-Media-Kanäle inklusive Kampagnenplanung, Advertising und das Signature Key Visual übernommen haben oder die Entwicklung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturen: Jede unserer Maßnahmen basiert auf einem durchdachten Gesamtkonzept, das auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt ist", versichert Marco Schröder.Das Angebot von 3 Plus Solutions reicht konkret vom Markenauftritt mit System - inklusive Corporate Design, verkaufsstarken Web- und Karriereseiten und Grafikdesign - bis hin zu innovativen IT-Lösungen, wie etwa der Integration von Apple-Geräten in bestehende Unternehmensstrukturen. Als zertifiziertes Mitglied im Apple Consultants Network bietet das Unternehmen nicht nur maßgeschneiderte IT-Strategien, sondern auch das 0 Prozent Apple Business Leasing, das Kunden den Zugang zu modernster Technologie ermöglicht, ohne ihre Liquidität zu belasten. "Zusätzlich stehen wir unseren Kunden auch bei möglichen Förderungen beratend zur Seite", erklärt der Geschäftsführer. Für die Kunden ein großer Vorteil - schließlich können sie auf diese Weise in zentralen Bereichen wie IT-Sicherheit, digitalisierte Geschäftsprozesse und digitale Markterschließung im Rahmen der Zusammenarbeit mit 3 Plus Solutions gefördert werden.Brückenbauer zwischen IT und Marketing: Marco Schröders außergewöhnlicher WerdegangMarco Schröder hat als Geschäftsführer der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG Marketing im Blut - auch wenn seine beruflichen Wurzeln ursprünglich in der IT liegen. Schon als Fachinformatiker erkannte er früh die Kraft kreativer Strategien und durchdachter Designs. Mit gerade einmal 18 Jahren wagte er erstmals den Schritt in die Selbstständigkeit und stand somit dem Bereich Marketing, inklusive Webseiten, Grafikdesign, Eventmarketing und Co. direkt gegenüber - eine Erfahrung, die endgültig seine Leidenschaft für Branding und Innovation entfachte.Vor über zehn Jahren gründete er schließlich gemeinsam mit IT-Experte Steffen Mai ein IT-Systemhaus, das gleich mehrere Disziplinen vereint. Während Marco Schröder dank seiner Vorerfahrungen vor allem für die Bereiche Branding und Marketing verantwortlich ist, übernimmt Steffen Mai die technische Expertise. Diese Synergie führte 2018 zur Gründung der heutigen 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG mit firmeninternem IT-Haus. Möchten Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens steigern, neue Kunden gewinnen und Ihre Prozesse nachhaltig optimieren - ohne den Fokus auf Ihr Kerngeschäft zu verlieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG und vereinbaren Sie einen Termin!

3 Plus Solutions GmbH & Co. KG
Auf Häpelt 17
66822 Lebach
Vertreten durch: Geschäftsführer Steffen Mai und Marco Schröder
Telefon: +49(0) 6881/55 8 39 0
Website: www.3plus.solutions