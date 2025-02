DJ Delivery-Hero-CFO: Starker Jahresstart - Kapitalstruktur weiter Fokus

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero hatte CFO Marie-Anne Popp zufolge "einen starken Start ins Jahr 2025", in dem weiterhin der Fokus auf profitablem Wachstum, einer weiteren Verbesserung bei der Free-Cashflow-Generierung, Optimierung der Kapitalstruktur sowie Stärkung der Liquidität liegen soll.

Der Konzern wolle "den Fokus darauf legen, Quartal über Quartal weiter zu wachsen, aber die Profitabilität und auch die Cashflow-Generierung weiter zu verstärken", sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires. Zunächst soll die Bilanz dahingehend optimiert werden, dass der Konzern eine "robuste Bilanz" hat. "Dividenden wären dann wahrscheinlich der nächste Schritt, aber ich glaube, wir konzentrieren uns wie gesagt auf die ersten beiden Schritte, mit der Idee, das jedes Quartal zu verbessern", so Popp. Sie ist seit Januar dauerhaft CFO des MDAX-Konzerns, zuvor hatte sie die Position interimistisch seit Juli 2024 inne.

Delivery Hero hat im abgelaufenen Geschäftsjahr das bereinigte EBITDA auf rund 750 Millionen Euro deutlich mehr als verdoppelt von 254 Millionen und überraschte zum Jahresende mit dem Erreichen der Mitte der Zielspanne anstatt des unteren Endes. 2025 soll das EBITDA in der Spanne 975 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro landen. Außerdem hat der MDAX-Konzern erstmals einen positiven Free Cashflow erwirtschaftet - von 100 Millionen Euro - dieser soll im laufenden Jahr auf mehr als 200 Millionen Euro steigen. Der Konzern konnte 2024 seine Nettoverschuldung um 55 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro senken. Außerdem spülte der Teil-Börsengang der Tochter Talabat 2024 den Angaben zufolge einen Nettoerlös von rund 1,8 Milliarden Euro in die Kasse der Berliner Mutter, wodurch sich der Barmittelbestand per Ende 2024 auf 3,8 Milliarden Euro erhöhte. Zur weiteren Bilanzoptimierung will der Konzern nun für rund 1 Milliarde Euro eigene Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 bis 2027 zurückkaufen.

Die Aktie notierte am späten Vormittag 6,6 Prozent im Plus, in der Spitze war sie bisher knapp 8 Prozent gestiegen.

February 13, 2025 05:28 ET (10:28 GMT)

