Die Krypto-Welt brodelt. Zum einen hat Robinhood gestern Abend mit überraschend starken Quartalszahlen geglänzt (DER AKTIONÄR berichtete), die Anlegern einen Vorgeschmack darauf geben, was heute bei Coinbase möglich sein könnte. Und zum anderen steht Coinbase selbst vor einem großen Comeback.Wie das US-Portal TechCrunch unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich Coinbase in Gesprächen mit der indischen Finanzaufsicht, um eine Rückkehr in den lukrativen Markt auszuloten. Bereits im April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...