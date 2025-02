Siemens Energy (SE) hat starke Ergebnisse für das erste Quartal 25 bekannt gegeben, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen und positiv bei Umsatz und Gewinn überraschten. Das Unternehmen verzeichnete ein robustes Umsatzwachstum von 17 % im Jahresvergleich, angetrieben durch Grid Technologies (GT), Siemens Gamesa und Transformation of Industry (TI). Der Gewinn vor Sondereffekten (ex-SI) hat sich mehr als verdoppelt, mit Margenverbesserungen in allen Segmenten und geringeren Verlusten bei Siemens Gamesa. Das beeindruckende Book-to-Bill-Verhältnis von 1,53x unterstreicht die starke Auftragslage. Zudem war die Generierung eines soliden freien Cashflows (vor Steuern) von über 1,5 Mrd. EUR im Quartal ermutigend. Nach einem starken Jahresauftakt bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 25 und bekräftigte die mittelfristigen Ziele. Allerdings war der Aktienkurs zuletzt stark volatil, hauptsächlich aufgrund von Entwicklungen im Bereich der KI-Infrastruktur und entsprechender Nachrichten. Die Analysten von mwb research sind der Meinung, dass die hohen Erwartungen bereits im Kurs eingepreist sind. Sie passen ihre Schätzungen leicht an und erhöhen das Kursziel auf 50,00 EUR (alt: 45,00 EUR), stufen jedoch die Bewertung von HALTEN auf VERKAUFEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG