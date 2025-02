Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Der DAX schaltet in den sechsten und damit letzten Gang und nähert sich an diesem Morgen der 22.500er Marke. Der Drehzahlbereich ist tiefrot und der Motor heiß gelaufen. Neuestes Schmiermittel sind die Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in der Ukraine, die die Anleger bei europäischen Aktien in einen wahren Kaufrausch versetzen. Die entscheidende Frage ist, wie lange sie die notwendige Abkühlung noch hinauszögern können. Aus technischer ...

