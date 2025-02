Microsoft zieht sich aus der Augmented-Reality-Hardware zurück und setzt voll auf Cloud und KI - ein milliardenschwerer Deal mit Anduril Industries bringt frischen Wind in die US-Militärtechnologie. So sieht das INDEX RADAR-Modell die weitere Kursentwicklung. Microsoft hat am Montag bekannt gegeben, dass die Aktivitäten im Bereich der Augmented-Reality-Hardware eingestellt werden, um sich verstärkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...