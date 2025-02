DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Umbau der Lizenzgebiete in Oberösterreich - Flächenoptimierung bietet zusätzliche Aufsuchungsmöglichkeiten in geringeren Tiefen

Wien (pta/13.02.2025/11:45) - Das australisch-österreichische Explorationsunternehmen ADX Energy hat einen Antrag zum Umbau seiner Aufsuchungslizenzflächen in Oberösterreich beim zuständigen Finanzministerium eingebracht. Beantragt werden insbesondere zusätzliche Flächen, in denen nach möglichen Erdöl- und Erdgasvorkommen gebohrt werden soll - und das in geringeren Tiefen.ADX-Vorstandschef Ian Tchacos begründet den Antrag als "logische Konsequenz der Gaspreisentwicklung in Europa". http:/www.adx-energy.com

Tchacos zufolge sollen die Gebietsänderungen zu einer Verdreifachung der risikoarmen und bohrfähigen seichten Erdgasvorkommen innerhalb der ADX-Lizenzgebiete AT-I und AT-II führen, was eine substanzielle Verbesserung der Ausgangssituation für neue Bohrvorhaben bedeutet. Das trägt wiederum dazu bei, dass mögliche saubere Gas- und Ölressourcen rascher und effizienter erschlossen werden können - und "das zu einer Zeit, in der die europäischen Gaspreise seit zwei Jahren am höchsten Stand sind", so Tchacos.

Im Detail umfassen die Gebietsänderungen den Verzicht auf einige bestehende Flächen und die Ergänzung neuer zusammenhängender Flächen, sodass die gesamte Lizenzfläche unverändert groß bleibt. Diese Flächenoptimierung führt zu einer Aufwertung des Gesamtportfolios ohne weitere Verpflichtungen und Kosten für das Unternehmen. Die überarbeitete Flächenkonfiguration erlaubt es ADX außerdem, seine Erlöse aus der Öl- und Gasförderung im Erfolgsfall kurzfristig zu verbessern, ohne das bisherige gut entwickelte Explorationsportfolio - wie etwa Welchau-1 - schmälern zu müssen.

Hauptfokus des Unternehmens sind risikoarme und bohrbereite seichte Erdgasvorkommen, die im Fundfall eine rasche Erschließung und Förderung ermöglichen und in der Nähe frei zugänglicher Pipeline-Infrastruktur liegen. Mit den überarbeiteten Lizenzflächen kann ADX - gemäß jüngster KI-unterstützter 3D-Seismik-Kartierung - die Anzahl dieser Prospekte mehr als verdreifachen. Auch die Fläche des Welchau-Gebiets soll erweitert werden, um größere Explorations- und Bewertungsoptionen (bisher außerhalb der Aufsuchungsfläche des Unternehmens) zu bekommen. Die Ergebnisse der Bohrung Welchau-1 zeigen das große Ressourcenpotenzial innerhalb des Karbonat-Überschiebungsgürtels.

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten sind Österreicher, die auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurückblicken.

