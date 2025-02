DJ Adyen erzielt deutlichen Margenzuwachs

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im zweiten Halbjahr 2024 den Umsatz erhöht und die Profitabilität deutlich verbessert. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterten die Einnahmen in den sechs Monaten um 22 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Besonders deutlich war das Wachstum in der Region Nordamerika (+21 Prozent) und EMEA (+27 Prozent). In Asien-Pazifik liegt der Zuwachs bei 12 Prozent.

Das operative Ergebnis EBITDA stieg den weiteren Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte Adyen auf 53 von 48 Prozent.

Die Aktie des Unternehmens legt im Mittagshandel deutlich um 14 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 05:46 ET (10:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.