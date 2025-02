LONDON (dpa-AFX) - Die US-Wahl hat den Börsenhändlern der britischen Bank Barclays das beste vierte Quartal seit mehr als einem Jahrzehnt beschert. Starke Schwankungen an den Märkten im Zuge der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten heizten die Geschäfte Ende 2024 an, wie aus dem am Donnerstag in London vorgelegten Zahlenwerk der Bank hervorgeht. Diese Volatilität habe im laufenden ersten Quartal angehalten, sagte Barclays-Chef C.S. Venkatakrishnan dem Finanzsender Bloomberg TV. Auch im Vertriebsgeschäft im britischen Heimatmarkt lief es zuletzt gut. Anleger waren hingegen enttäuscht, dass die Ergebnisse lediglich in einer bestätigten Prognose mündeten.

Die Aktie fiel an der Londoner Börse um knapp sechs Prozent. Allerdings hat sie sich im Wert vergangenes Jahr auch mehr als verdoppelt. Analysten verwiesen darauf, dass am Markt viele darauf gehofft hatten, dass Barclays die Zielmarke für die Kapitalrendite erhöht.

Im Schlussquartal des vergangenen Jahres stiegen bei Barclays die Erträge aus dem Aktienhandel kräftiger, als Analysten geschätzt hatten. Auch der Vorsteuergewinn übertraf die Erwartungen: Mit 1,7 Milliarden britischen Pfund (2,0 Mrd Euro) stieg er auf mehr als das Fünfzehnfache des Vorjahreswerts. Unter dem Strich entfiel auf die Barclays-Aktionäre nun ein Gewinn von fast einer Milliarde Pfund, nachdem die Bank vor einem Jahr im Schlussquartal rote Zahlen geschrieben hatte. Damals hatte nicht nur die Investmentbank schwächer abgeschnitten, sondern es belasteten auch deutlich höhere Kosten.

Im Gesamtjahr verdiente das Institut mit 5,3 Milliarden Pfund nun fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor./lew/men/mis