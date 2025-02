Droht jetzt der große Krypto-Kollaps? Anleger sollte Gewinne sichern

Die Nachfrage nach Meme-Coins ist in den letzten Monaten stark gewachsen. Bitcoin hatte sich seit Anfang 2024 vervierfacht, nachdem börsengehandelte Bitcoin-Fonds auf den Markt gekommen waren. US-Präsident Donald Trump hatte zusätzlich eine eigene Meme-Coin auf den Weg gebracht. Viele hatten damals schon spekuliert, dass eine neue Ära für Kryptowährungen anbrechen könnte. Doch laut den Analysten von BCA Research kann zu viel Euphorie gefährlich werden.

Krypto-Boom und übermäßiger Optimismus

In den Augen von Juan Correa, Leiter bei BCA Research, liegt der aktuelle Fokus zu sehr auf schnellen Gewinnen. Meme-Coins wie Dogecoin, BONK und diverse Trump-Coins ziehen vor allem Kleinanleger an.

Trump Coin - 15 Milliarden innerhalb 24 Stunden, Quelle: Coinmarketcap

Gleichzeitig fließen hohe Summen in Bitcoin-ETFs. Diese Entwicklung zeige laut Correa, dass die Stimmung geradezu übersprudelt. Die Analysten halten es für riskant, wenn alle nur steigende Kurse sehen. Ein solch einseitiges Meinungsbild habe in der Vergangenheit oftmals mit Kursrücksetzern geendet.

US-Reglementierungen als Hemmschuh?

Die straffere Fiskalpolitik in den Vereinigten Staaten könnte dazu beitragen, dass risikoreiche Investments unter Druck geraten. Auch eine nachlassende Konjunktur, gepaart mit sinkender Inflation, bildet kein optimales Umfeld für Bitcoin und Co. BCA Research betont, dass man trotz dieser Risiken langfristig optimistisch bei Bitcoin bleibe. Der Hinweis lautet jedoch, sich einen besseren Einstiegspunkt zu sichern, statt blind weiter auf steigende Notierungen zu setzen.

Die Erwartungen an Bitcoin sind zwar laut Correa weiter positiv, doch die Analysten warnen vor einer Überhitzung. Ein Kursrückgang auf 75.000 US-Dollar könnte für einen Wiedereinstieg interessant sein, so das Team von BCA Research. Besonders der Boom der Meme-Coins, kombiniert mit einer "wilden Welle von Krypto-ETF-Einreichungen", lasse auf zu hohe Erwartungen schließen.

Wer in den vergangenen Monaten bereits starke Gewinne verbucht hat, könnte jetzt einen Teil davon realisieren, heißt es weiter. Nichts spreche dagegen, auf günstigere Kurse zu warten und dann neu zu investieren. Ein mögliches Krypto-Beben wäre in diesem Fall nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Gelegenheit. Gerade in diesem Umfeld könnten sinnvolle Strategien den Unterschied machen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Dennoch sehen viele auch hier die Möglichkeit, mit Memecoins auf spekulative, aber auch entsprechend hohe Gewinne zu setzen. Das bemerkt auch der Presale von BTC Bull - in gut zwei Tagen wurden schon mehr als 1,1 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Vorverkauf des BTC Bull Token, Quelle: https://btcbulltoken.com/de

Memecoin gemischt mit Bitcoin

Einige sehen darin die Chance auf hohe Gewinne, während andere vor zu viel Risiko warnen. Das Projekt legt großen Wert auf seine Verbindung zu Bitcoin. Ein zentrales Feature: Wer BTC Bull-Token kauft und in seiner Wallet hält, erhält bei erreichen der Meilensteine Bitcoin-Airdrops.

Diese direkte Verzahnung mit Bitcoin kommt nicht von ungefähr. Das Team nutzt die Dynamik der wohl bekanntesten Kryptowährung. Die Idee dahinter: Wenn Bitcoin kräftig ansteigt, profitieren auch Meme-Coins, die sich an seiner Entwicklung ausrichten. BTC Bull stellt dazu einen detaillierten Plan vor. Bei bestimmten Bitcoin-Kursmarken sollen Token verbrannt und zusätzliche Airdrops gestartet werden. Das könnte das Angebot verknappen und den Preis anheben.

Der Presale läuft über eine Plattform, auf der man BTC Bull mit Ether oder Tether kaufen kann. Laut Roadmap sind mehrstufige Burns geplant, sobald der Bitcoin-Kurs etwa 125.000 oder 150.000 US-Dollar erreicht. Diese systematische Verknappung hatte schon in der Vergangenheit bei anderen Projekten für Kursimpulse gesorgt. Parallel entsteht eine Community, die auf weitere Kurssteigerungen setzt.

Trotz des Hypes verweisen viele Analysten auf mögliche Risiken. Schnelle Gewinne mit bis zu 1.000% Steigerungen locken zwar, doch weder Bitcoin noch Meme-Coins sind frei von Kursschwankungen. Die Entwickler beschreiben jedoch, dass ihr Projekt im Vergleich zu vielen kurzlebigen Meme-Projekten mit erprobter Technologie und einer ausgereiften Wallet-Lösung punkten will. Auch der smart Contract wurde von Coinsult und Solid Proof auditiert, was weitere Sicherheit vor Rug Pull schafft.

Hier Bitcoin Bull Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.