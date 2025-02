HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Es deute sich an, dass sich die Auftragslage im Bereich Lide Glass Processing schneller als erwartet verbessern werde, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte zu einer überfälligen Neubewertung der Aktie des Anlagenbauers führen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:27 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:27 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006450000