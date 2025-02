DJ BDL fordert Senkung der staatlichen Kosten an deutschen Flughäfen

DOW JONES--Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hat davor gewarnt, dass weiter steigende Steuern und Abgaben die Branche unter Druck setzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Der Anstieg der Passagierzahlen an deutschen Flughäfen hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt und die Erholungsrate des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie habe in Deutschland 2024 nur 85 Prozent erreicht - während das Angebot in Europa bereits bei über 100 Prozent liege, teilte der Branchenverband mit.

"In Europa wird so viel geflogen wie nie zuvor - nur nicht ab Deutschland", sagte BDL-Präsident Jens Bischof am Donnerstag und appellierte an die künftige Bundesregierung, die Standortkosten für Airlines und Flughäfen zu senken. "Wir brauchen dringend eine Senkung der absurd hohen staatlichen Standortkosten, insbesondere durch die Abschaffung der Luftverkehrsteuer", forderte er anlässlich der Vorstellung der Jahreszahlen der deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Im vergangenen Jahr summierten sich die staatlichen Standortkosten im deutschen Luftverkehr auf rund 3,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 kämen "allein durch die Erhöhung der Luftverkehrsteuer, steigende Flugsicherungsgebühren wegen Corona-Altlasten, hohe Kosten für Sicherheitskontrollen und den verpflichtenden Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe zusätzliche 1,2 Milliarden Euro auf die Branche zu", so Bischof.

Im Jahr 2024 nutzten 211,9 Millionen Passagiere die deutschen Flughäfen, ein Plus von nur 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg um 20 Prozent im Jahr 2023. Größtes Verkehrssegment ist der innereuropäische Verkehr mit insgesamt 146 Millionen Passagieren.

