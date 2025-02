Die K&S-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag spürbare Einbußen an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel rutschte der Kurs am Vormittag um drei Prozent auf 12,36 Euro ab, wobei im Tagesverlauf sogar ein Tiefstwert von 12,09 Euro erreicht wurde. Der Handelstag hatte noch verheißungsvoll bei 12,50 Euro begonnen, doch die negative Tendenz setzte sich kontinuierlich fort. Mit einem Handelsvolumen von über 500.000 Aktien zeigte sich eine rege Aktivität der Marktteilnehmer. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 15,15 Euro, das Anfang April markiert wurde, liegt der aktuelle Kurs damit bereits mehr als 17 Prozent niedriger.

Ausblick und Dividendenentwicklung

Die Perspektiven für das Düngemittelunternehmen gestalten sich derzeit eher verhalten. Während die Aktionäre im vergangenen Jahr noch eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie erhielten, rechnen Analysten für das laufende Geschäftsjahr mit einer deutlich niedrigeren Ausschüttung von lediglich 0,204 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,32 Euro, was weiteres Abwärtspotenzial suggeriert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar eine leichte Verbesserung beim Verlust je Aktie von -0,26 Euro im Vorjahresquartal auf -0,15 Euro, dennoch ging der Umsatz um 1,66 Prozent auf 866,20 Millionen Euro zurück.

