Schwache Zahlen, schlechtere Prognose, aber besser als befürchtet: Die Verbio-Aktie zieht am Mittwochmorgen kräftig um +5% an - in der Spitze waren es sogar +12% - nachdem der Biosprithersteller frische Zahlen präsentiert hat. Wie geht es jetzt weiter? Nicht so schlimm wie befürchtet Erstens kommt es schlimmer und zweitens als man denkt? Nicht so bei Biokraftstoffhersteller Verbio. Dieser ist zwar wie erwartet in seinem zweiten Geschäftsquartal stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...