wO Börsenlounge: Nvidia | Shell | Verbio - KI-Aktien, die im Depot sein sollten!

Angetrieben von Nvidia, die von Loop ein neues Kursziel bekommen hat, ist die Nasdaq auf ein neues ATM gezogen. Auf Jahressicht liegt Nvidia aber nur hauchdünn im Plus. Der KI-Hype ist zurück und hat viel Luft nach oben!Die Risikofreude kehrt zurück - und mit ihr die Zuversicht am deutschen Aktienmarkt. Zur Mittagszeit notiert der DAX rund 0,8 Prozent im Plus bei 23.680 Punkten. Damit macht der Leitindex einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder wett, als er nach geopolitischen Spannungen rund 0,6 Prozent eingebüßt hatte. Ausschlaggebend für die positive Stimmung ist die anhaltende Entspannung im Nahen Osten. Der Waffenstillstand zwischen Iran und Israel scheint zu halten, was an den …

