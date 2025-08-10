Die vergangene Börsenwoche hatte es in sich. Donald Trumps "Tariff Blitz" sorgte weltweit für Aufsehen: Höhere Abgaben auf Energieimporte aus Russland, schärfere Zölle gegen Indien und Strafzölle auf Halbleiter und Pharmaprodukte - die Handelsfronten sind wieder geöffnet. Besonders hart traf es die Schweiz mit einem US-Zollsatz von 39 %, was vor allem Pharma- und Luxusgüterwerte belastete. An der Wall Street dominierte die Berichtssaison. Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft lieferten starke Zahlen. In Deutschland sorgten Siemens mit einem hohen Auftragseingang und BMW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
