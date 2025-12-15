Die All for One Group SE, ein führender IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP für den deutschsprachigen Mittelstand, hat ihren Geschäftsbericht 2023/24 vorgelegt - und die im November genannten vorläufigen Zahlen bestätigt. Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: Umsatz: 511,4 Mio. EUR (Vj. 488,0 Mio. EUR) - +5 % Wiederkehrende Erlöse: 283,2 Mio. EUR (Vj. 266,3 Mio. EUR) EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS): 34,0 Mio. EUR (Vj. 17,7 Mio. EUR) - +92 % EBIT-Marge vor M&A-Effekten: 6,7 % (Vj. 3,6 %) Der Wachstumstreiber ist klar: eine starke Nachfrage von Neu- und Bestandskunden nach SAP-Conversions ...

