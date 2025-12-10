Bechtle - BC8: IT-Dienstleister mit Rücksetzer zum 9er-EMA!

Großaufträge für 9000 Kommunen!

Analysehaus Kepler Cheuvreux bezeichnet die Bechtle-Aktie (BC8) als "Best Sector Pick"! JETZT einsteigen?

Bechtle (BC8) - ISIN DE0005158703

Rückblick: Wir fokussieren uns auf die Entwicklung der Bechtle-Aktie nach dem Tief vom 11. November. Auffällig ist der Kurssprung nach der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals. Anschließend orientierte sich das Wertpapier eng am hier rot eingezeichneten 9er-EMA. Der Schlusskurs der heutigen Mittwochkerze liegt nahezu punktgenau auf dieser Linie. Zum jüngsten Kursanstieg haben neben den ordentlichen Geschäftszahlen zwei Großaufträge aus dem öffentlichen Sektor beigetragen. Das Gesamtvolumen liegt bei 501 Millionen EUR für die kommenden vier Jahre. 9000 Kommunen erhalten Netzwerk- und Serverlösungen des Herstellers HPE (Hewlett Packard Enterprise).

Bechtle-Aktie: Chart vom 10.12.2025, Kürzel: BC8 Kurs: 42.71 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kurse oberhalb des heutigen Hochs dürfen als Kaufsignal interpretiert. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 28. November.

Mögliches bärisches Szenario

Die untere gelbe Linie findet Halt beim Pivot-Hoch vom August und bietet eine solide Unterstützung. Falls diese nicht hält, sollten wir auf neue Einstiegssignale bei der Bechtle-Aktie warten.

Meinung:

Der IT-Dienstleister Bechtle meldet für das dritte Quartal 2025 deutlich bessere Zahlen als erwartet: Das Geschäftsvolumen stieg im Jahresvergleich um 8.4 Prozent auf 2.05 Milliarden EUR, der Umsatz erhöhte sich um 5.1 Prozent auf 1.59 Milliarden EUR und das Vorsteuerergebnis legte auf rund 80.5 Millionen EUR zu. Aufgrund dieses unerwartet starken Ergebnisses setzt Bechtle nun auf einen kräftigen Schlussspurt im vierten Quartal - mit einem Ziel: um die Jahresziele zu erreichen, müsste das Vorsteuerergebnis nochmals um etwa ein Viertel steigen. Analysten sehen das ebenfalls positiv: Das Haus Jefferies behielt die Bewertung "Buy" mit Kursziel 48 EUR bei - gestützt von der starken operativen Leistung und optimistischen Einschätzungen für das kommende Quartal. Noch klarer äußert sich Kepler Cheuvreux: Unter 27 europäischen Konkurrenten kürt das Analysehaus den Konzern zum "Best Sector Pick". Grund: Bechtle ist nach den jüngsten Quartalszahlen wieder organisch gewachsen und steht bestens da, um vom steigenden staatlichen Geldregen und ab 2026 von wieder investitionslustigen kleinen und mittleren Firmen zu profitieren. Aus Sicht der Charttechnik können wir die bullische Einschätzung bestätigen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 5.44 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.3 Mio. EUR

Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/aktien-fokus-bechtle-gefragt-favorit-100557423.html

Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.