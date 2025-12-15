

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.12.2025 / 13:21 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hannes Nachname(n): Niederhauser

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 22,75 EUR 3.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 22,7500 EUR 3.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT MIC: XETR





15.12.2025 CET/CEST

