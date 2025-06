Die Verbio-Aktie konnte zuletzt eine hervorragende Performance erzielen und befindet sich wieder auf dem Niveau des Jahresanfangs. Nach dem gestrigen starken Anstieg von +12% verbessert sie sich am Freitag um weitere +1,6% und steht aktuell bei 12,50 €. Was ist hier zu erwarten? Positives Momentum beflügelt In den ersten drei Monaten musste die Aktie erhebliche Kursverluste hinnehmen, der Tiefpunkt wurde Anfang April mit rund 7,80 € erreicht. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...