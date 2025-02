Mainz (ots) -Als ihn ein Schlaganfall direkt von der Bühne ins Krankenhaus befördert, muss sich der erfolgreiche Kabarettist Rainald Grebe mit einer vollkommen neuen Lebenssituation auseinandersetzen: Er erfährt, dass er eine seltene Gefäßerkrankung hat. Grebe erleidet weitere Schlaganfälle, doch Aufgeben ist für ihn keine Option. Im Gegenteil: Noch im Krankenbett plant er seinen größten Auftritt. Filmemacherin Bärbel Bielek hat seinen Weg zurück ins Rampenlicht begleitet. Zu sehen ist ihre Dokumentation in der 3satMediathek ab Samstag, 15. Februar 2025, 6.00 Uhr, und in 3sat am Samstag, 22. Februar 2025, um 21.15 Uhr.Es ist zunächst ein Auftritt wie unzählige zuvor, als Rainald Grebe am 26. März 2017 in Düsseldorf die Bühne betritt. Dann aber hat er Texthänger und spürt, dass etwas nicht stimmt. Er macht weiter - bis ihm schließlich schwarz vor Augen wird. Grebe hat einen Schlaganfall, mitten auf einer Tour.Seit mehr als 20 Jahren steht Rainald Grebe erfolgreich als Kabarettist auf der Bühne, gewinnt zahlreiche Preise. Für seine Bundeslandhymnen wird er deutschlandweit gefeiert. Plötzlich ist er krank. Als er nur noch mit einem Rollator laufen kann, denkt er zunächst: Das war's. Aber er kämpft sich zurück, will leben und auftreten. 2021 wird er abermals zurückgeworfen: Schlagzeuger Martin Brauer stirbt, ein Freund und Wegbegleiter. Rainald Grebe trauert, leidet. Und fasst doch den Plan: Er will auf die große Bühne, die Waldbühne Berlin soll es sein, im Sommer 2023. Der Plan scheint absurd, körperlich ist er alles andere als bereit dafür.Die Dokumentation begleitet Rainald Grebe dabei, wie er sich mit Humor, Entschlossenheit und der Unterstützung seiner engsten Bandmitglieder durch die Herausforderungen kämpft, die die Krankheit mit sich bringt. Immer eng an seiner Seite: Sein bester Freund, Tontechniker Franz Schumacher. Durch Grebes eigene Erzählung und die Perspektiven seiner Bandmitglieder entsteht ein bewegendes Porträt.Und im Anschluss um 22.00 Uhr zeigt 3sat "Rainald Grebe: Die Band" - eine Aufzeichnung vom 3satFestival Mainz, September 2023.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/rainaldgrebe) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenSie finden die Dokumentation "Rainald Grebe: Der Tod im Leben. Unheilbar krank zum größten Auftritt" bereits jetzt zur Vorabansicht im Vorführraum des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/rainald-grebe-der-tod-im-leben-unheilbar-krank-zum-groessten-auftritt) (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5970376