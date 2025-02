Bonn (ots) -In der närrischen Zeit wird ausgelassen gefeiert. Ein tolles Vergnügen - wenn nur der Kater am nächsten Morgen nicht wäre! Zum Glück kann man einiges tun, um den Katzenjammer zu vermeiden oder ihn zumindest lindern.Fünf Tipps, wie man einen Kater vermeidet1. Durst alkoholfrei löschen: Wenn die Kehle trocken und der Durst groß ist, unbedingt erst mal zu Wasser greifen und den Durst löschen. Denn alkoholische Getränke gegen den Durst zu trinken, führt schnell zum Absturz.2. Eins zu eins trinken: Um lange Partynächte durchzuhalten, empfiehlt sich die 1:1-Regel. Für jedes alkoholische Getränk ein nicht-alkoholisches trinken, damit der Alkoholkonsum beschränkt und der getrunkene Alkohol verdünnt wird.3. Mineralstoffe tanken: Alkohol entzieht dem Körper Wasser und Mineralstoffe. Deshalb möglichst mineralstoffreiches Mineral- oder Heilwasser trinken.4. Magnesium auffüllen: Magnesiummangel und Flüssigkeitsverluste können Kopfschmerzen begünstigen. Deshalb besser vor während und nach dem Feiern auf genügend Magnesium achten.5. Kater besänftigen: Doch zu tief ins Glas geschaut? Jetzt sind Flüssigkeit und Mineralstoffe ebenfalls wichtig, um den Wasser- und Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen. Sodbrennen, Reizmagen oder Übersäuerung lassen sich durch ein Wasser mit viel Hydrogencarbonat abpuffern.Tipp: Natürliche Heilwässer enthalten in der Regel viele Mineralstoffe und können je nach Zusammensetzung Mineralstoffmängel ausgleichen, Sodbrennen lindern und das allgemeine Wohlbefinden fördern. Heilwässer sind natürliche Wässer, die ihre gesundheitlichen Wirkungen wissenschaftlich nachweisen müssen. Erhältlich sind Heilwässer in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten. Welche Heilwässer viel Hydrogencarbonat und Magnesium enthalten, zeigt das Heilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com. Einfach den Button "Heilwasser finden" anklicken.Wie entsteht ein Kater?Der "Kater" nach Alkoholgenuss ist eigentlich eine kleine Alkoholvergiftung. Die Leber hat noch am nächsten Tag ordentlich damit zu tun, den Alkohol zu entgiften. Nebenprodukte der Alkoholproduktion, sogenannte Fuselöle, können außerdem Kopfschmerzen verursachen. Und dass Alkohol dem Körper Wasser und Mineralstoffe entzieht, trägt ebenfalls zum Unwohlsein bei.Pressekontakt:Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.c/o Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78527/5970375