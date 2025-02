Wien (www.anleihencheck.de) - Allein im Januar sind die US-Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gestiegen, wie am Mittwoch (12.2.) veröffentlichte Inflationsdaten zeigen, so die Experten von "FONDS professionell".Ökonomen hätten Umfragen zufolge nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Auch die Jahresrate hab zugelegt und habe zuletzt bei 3,0 Prozent gelegen, erwartet worden seien 2,9 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...