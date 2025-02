Der in Paris aktive ÖPNV-Betreiber RATP hat seinen 1.000. Elektrobus in Betrieb genommen. Gleichzeitig meldet die für den öffentlichen Großstadtverkehr verantwortliche Behörde ÃŽle-de-France Mobilités, dass mit dem Standort Point du Jour das inzwischen achte Busdepot der Hauptstadt erfolgreich elektrifiziert wurde. Mit der Inbetriebnahme des 1.000. Elektrobusses hat die RATP in Paris nach eigenen Angaben einen wichtigen symbolischen Meilenstein erreicht. ...

