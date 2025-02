Wenn die Busflotten in Deutschland sauberer werden sollen, geht das vor allem mit elektrischen Antrieben. Doch die Aufbruchstimmung wurde 2024 mit dem Förder-Aus vom Bund jäh gedämpft. Bei der 16. Elektrobuskonferenz des VDV will die Branche wieder nach vorne schauen - und auch die Themen jenseits der Politik diskutieren. Der ÖPNV sorgt bereits heute für deutlich geringere Emissionen als der Individualverkehr - vor allem in den Großstädten. Und ...

