Bochum (ots) -Ab heute ist Karoline Herfurths neue Komödie WUNDERSCHÖNER in den deutschen Kinos zu sehen. UCI nimmt dies zum Anlass, mit der Kampagne "Starkes Kino - made in Germany" eine besondere Initiative zur Förderung des deutschen Films zu starten. Kinogäste werden für jedes Ticket, das sie für einen Film mit dem Label "Starkes Kino" kaufen, mit Treuepunkten des UCI-eigenen Bonusprogramms belohnt.Er ist mal lustig, mal anspruchsvoll, berührend oder auch spannend, aber immer vielfältig und lebensnah. Vor allem ist der Deutsche Film jedoch eins: aus dem Kinoalltag nicht mehr wegzudenken. 2024 haben deutsche Produktion und Koproduktionen insgesamt 13,6 Millionen Besucher in die Kinos gelockt und waren mit 22 Titeln in den TOP 100 vertreten. Die beiden erfolgreichsten Filme "Die Schule der magischen Tiere 3" und "Chantal im Märchenland" schafften es sogar in die TOP 10.Mit Karoline Herfurths neuer Komödie WUNDERSCHÖNER, welche heute in den deutschen Kinos startet, launcht UCI eine neue Marketing-Initiative für den Deutschen Film: "STARKES KINO - made in Germany" wird dabei als Label nicht nur für große Produktionen verstanden, sondern möchte im Sinne der Vielfalt den Blick auch gerade auf kleinere, qualitativ hochwertige Produktionen lenken.Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe & Northern Europe zu dieser Initiative: "Lokale Produktionen sind für den Kinomarkt sehr wichtig. Gerade der Deutsche Film zeichnet sich durch seine Vielfalt und Lebensnähe aus. Die authentische Thematisierung des lokalen Lebensalltags ergänzt das für uns selbstverständlich weiterhin wichtige internationale Filmangebot auf intelligente und sehr unterhaltsame Art und ermöglicht es uns als Kinobetreiber, eine breitere Schicht an Kinogästen generationenübergreifend zu erreichen und mit unserem Erlebnisangebot zu begeistern."UCI setzt dabei langfristig auf die kuratorische Wirkung dieser Initiative. Deutsche Filme werden von den Gästen durchweg überdurchschnittlich gut bewertet. Mit "Starkes Kino - made in Germany" möchte UCI seine Expertise nutzen, um die besten Produktionen "made in Germany" ins passende Scheinwerferlicht zu rücken. Vom berührenden Drama über die schönsten Familienabenteuer bis hin zur Blockbuster-Comedy erhalten deutsche Produktionen ab sofort noch mehr Unterstützung durch UCI und die Gäste eine Orientierung in der Breite des Filmangebots. Zusätzlich wird jeder Ticketkauf mit einem Treuebonus im Rahmen des UCI-eigenen Bonusprogramms Movie Points belohnt.Pressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5970388