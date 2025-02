NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio nach Quartalszahlen von 11,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vergleichsweise gute Abschneiden des Biospritherstellers sei vor allem auf vorübergehend günstigere Preise von Rapssaat im Vergleich zum Vorquartal zurückzuführen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick voraus dürften sich diese aber ungünstiger entwickeln./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 06:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 06:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0JL9W6